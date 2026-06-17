この平和な家族のワンシーンがこのあと一変する【漫画】本編を読むSNSで5.1万いいねを獲得し、表示数930万回にも達した本作は、幸せな家族の食卓シーンから始まる。かわいいママと少しウザいパパ、そして年頃の娘が囲む平穏な食卓。だが、娘は許しがたいパパの秘密を知り、家族を崩壊させようと企んでいた。発端は3日前。書斎の前を通りかかると、パパが誰かと電話する声が漏れ聞こえてきた。「俺も好きだよ、しのちゃん」と、知ら