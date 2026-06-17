うさぎでも犬でもないとびきりキュートなパリの住人「リサとガスパール」の公式オンラインショップでは、雨のシーズンに役立つレイングッズを多数取り扱っている。中でもすぐに役立ちそうなのが、雨の日はもちろん日傘としても使える兼用傘！遮光率99.99%以上、UVカット率99.9%以上の一級遮光生地が使用された、優れた機能を持っている。本記事では、かわいらしいリサとガスパールのプリントをセンスよく配置したおすすめの3品を紹