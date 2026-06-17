大手町駅直結の複合施設「Otemachi One」では、“自然とアート”によって、ほっとひと息つける空間を創出する「Otemachi One ART BREAK」を定期的に展開。今回は、フローリストの越智康貴さんがプロデュースする、花と光の幻想的な空間演出イベント「Otemachi One みなも花灯り」を、2026年7月31日(金)まで開催している。【写真】ピンク系の花々を高低差で彩るFlower Gate Avenue大手町にて、花と光の幻想的な空間演出イベント「Ot