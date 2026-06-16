あ、この人とは付き合えない…と思った瞬間【漫画】本編を読む価値観の違いから気持ちが冷めていく姿を描いた、ゐ(@irk_hrk)さんの漫画『百年の恋も冷める瞬間』より、恋人の配慮が足りない行動を描いた2つのエピソードを紹介する。■埋められない価値観の違い百年の恋も冷める瞬間4百年の恋も冷める瞬間5百年の恋も冷める瞬間6散歩中、彼氏はベビーカーの赤ちゃんに｢かわいいー｣と近づき、ほっぺをツンツンした。子煩悩さをアピー