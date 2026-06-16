変な家【漫画】本編を読む本作は、原作・雨穴「変な家」のコミカライズ版。YouTubeは2000万再生を超え、原作小説、映画化の大ヒットとともにコミカライズも「みんなが選ぶ!!電子コミック大賞2024」で男性部門賞を受賞するなど大きな反響を集めている。今回は作画を担当する、漫画家・綾野暁さんにインタビューを行った。■リアルだからこそ不気味。綾野暁が追求した「変な家」の世界観【漫画】大人気「変な家」を読んでみる変な家