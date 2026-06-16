閑静【漫画】本編を読む緩やかなホラー感とゾワッとした読後感で人気の、原作・梨さん、漫画・景山五月(@unyamho)さんがダッグを組んだ「コワい話は≠くだけで。」を紹介する。ドバドバ血をみせるシーンや恐怖で気が狂うようなシーンはなく、淡々と語られる実話風モキュメンタリー漫画がリアルで怖いと人気を集めている。■「軽い気持ちで読んだら、怖かった」SNSで反響【漫画】空き地にある、その「家」は…？第3話 閑静(2)第3話