【漫画】本編を読む18歳で新卒入社したウッチーさんの初めての恋愛模様を描いた、オムニウッチー(@omni_uttii821)さんの恋愛漫画『初めて付き合った人は○○でした』を紹介するとともに、当時の詳しい話を伺った。※漫画にはセンシティブな表現が含まれます。苦手な方はご注意ください。■優しかった先輩との交際初めて付き合った人は○○でした1-01初めて付き合った人は○○でした1-02初めて付き合った人は○○でした1-03初めて付