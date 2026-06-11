世代を超えて愛され続けるアーティスト・水森亜土さん。亜土ちゃんが描いてきたレトロかわいい女の子たちが、コスメ・デ・ボーテが展開する「ジェルミーワン」「ジェルミーペタリー」「ジーニッシュマニキュア」の3つのネイルブランドとコラボレーション！亜土ちゃんの世界観をぎゅっと閉じ込めた限定ネイルコレクションが、2026年6月22日(月)から有楽町マルイのPOP UPと公式オンラインショップで先行発売される。【画像】4色のジ