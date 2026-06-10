大谷翔平選手の黄金の像Major League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball.Visit MLB.com/©：MLB/GettyImages, Getty Images 金製品の展示・販売会が高松市のデパートで始まりました。「黄金の二刀流」もお目見えしました。 高松三越で3年ぶりの開催となる「大黄金展」です。金属工芸の技法「鍛金」の人間国宝、奥山峰石さんが手掛けた仏具をはじめ、