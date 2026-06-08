交通事故で意識を失い、転生した主人公。その転生先は…!?【漫画】本作を読む陸上競技に打ち込み、ようやく代表選手の座をつかんだ主人公。しかし試合前日に事故に遭い、人生は突然幕を閉じてしまう。意識が遠のくなか、「叶うなら漫画みたいに外国の話の世界に転生したい」と願った彼女。その願いは神に届いたものの、転生先は想像していたロマンスファンタジーとは少し、いやかなり違う世界だった――。■理想は”ロマファン”、