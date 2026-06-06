教科書の内容を墨で塗りつぶし、今まで習ってきたことは嘘だったと教えられた。【漫画】本編を読むライブドアブログ「ゆっぺのゆる漫画ブログ」やInstagramで漫画を発信しているゆっぺ(@yuppe2)さん。2021年12月から連載された「親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話」は完結後に電子書籍化され、「人生で一番大切なことが描かれている」「何度も読み返している」といった感想が寄せられた人気作である。今回は作