北海道・帯広。美味しいものが集まるこの街で、夜遅くまで絶品のスープカレーを楽しめるお店があるのをご存知でしょうか。 JR帯広駅から徒歩約3分の場所にある、その名もズバリ『夜のスープカレー屋さん』です。 画像：北海道Likers 今回は、スパイスの香りに誘われて訪れたこのお店の魅力をご紹介します。木の温もりに包まれる、居心地の良いおしゃれな空間 お店の扉を開けると、そこは木の温もりが