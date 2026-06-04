元彼1【漫画】本編を読む元彼のことが忘れられない女性や、プロポーズを断る理由をユーモラスに描いたモノモース(@mono_moosu)さんの漫画「あなたとは結婚できない」「元彼」を紹介する。シンプルな絵柄と短い文章で、わかりやすさを重視して描かれているギャグ漫画だ。モノモースさんは現在、タウンワークマガジンで「はたらく4コマ」も連載している。元彼2元彼3■「ひどいんだよ」未練を断ち切れない女性の恐るべき真実彼と別れ