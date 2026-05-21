来週（2026年5月25日〜5月31日）の【天秤座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。🌼【今週の12星座占い】2026年5月18日〜5月24日｜総合運＆恋愛運TOP３『情熱的でしょう』｜総合運｜★★☆☆☆ずっと気は張っていますが、それ以上に自分の妥協できないことへの情熱が凄いです。その情熱に周囲の人達も