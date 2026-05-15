スタメン発表【MLB】ドジャース ー ジャイアンツ（日本時間15日・ロサンゼルス）ドジャースは14日（日本時間15日）、本拠地ジャイアンツ戦のスタメンを発表。大谷翔平投手は予定通りスタメン外となった。先発マウンドにはエメ・シーハン投手があがる。大谷は前日の同戦に先発登板。7回8奪三振無失点の好投で3勝目をマーク。チームの連敗を4で止めた。チームは13連戦中。大谷の打撃状態も鑑みて13日（同14日）は投手専念。2日