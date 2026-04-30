タレントの安めぐみが27日、オフィシャルブログを更新。美容院でのメンテナンスや家族との時間など最近の日常ショットをまとめて公開した。 この日、安は「色々。」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「こんばんは 遅くに失礼します 眠る前に」と書き出し、「最近の色々。」と近況を報告。美容院で髪のメンテナンスを行ったことを明かし、艶やかなミディアムヘアが印象的で柔らかな表情が際立つ自撮りショットを公開。 ま