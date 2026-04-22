来週（2026年4月27日〜5月3日）の【獅子座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。🌼【今週の12星座占い】2026年4月20日〜4月26日｜総合運＆恋愛運TOP３『恋愛面では一旦自分のこだわりを手放します』｜総合運｜★★☆☆☆自分の立ち位置や周囲の人達の思惑が冷静に客観視できてきます。過去の環境に戻