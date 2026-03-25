テレビ東京系列の報道番組「日経スペシャル カンブリア宮殿」が、番組開始20周年の節目にリニューアルする。新MCは、作家の金原ひとみと音楽クリエイターのヒャダインが務める。【画像をもっと見る】リニューアル初回となる4月2日放送のゲストは、伊藤忠商事の岡藤正広 会長CEOに決定。2010年の社長就任以来、伊藤忠の業績を急成長させた立役者で、「最強の商人」とも呼ばれる岡藤氏に「モノを売り、組織を強くし、稼ぐ秘訣」