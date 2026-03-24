こんにちは！おでかけわんこ部スタッフのmakiです。兵庫県で愛犬と一緒に楽しめるイベント情報が届きました～！ イベント概要 出典：公式Instagram@akashi_t3terrace 2026年4月にオープンを迎える「明石T3テラス」にて、3月28日（土）に「明石T3テラス オープンフェスタ」が開催されます。 明石T3テラスは明石市役所に隣接したエリアにあり、明石海峡を望む開放的なロケーションでが魅力の新スポット