「白や黒を選びがち」な使い勝手のいいベーシックアイテムをグレーにかえてみると？知性や好感度はそのままに、ニュートラルな色によってちぐはぐ感につながる服どうしのコントラストを和らげ、着回しが自然と上達。さらに、やわらかさや深みが増すプラスばかりの選び方、使い方をコーディネートを通してお届け。ふわふわでも甘くならない＝グレーだから白みがかった色が、毛足の長いニットのやさしいムードを強調。レイヤードし