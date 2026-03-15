再配達の有料化1【漫画の本編を読む】再配達できない場所って？宅配需要が急増するなか、トラックドライバーの残業時間規制が強化された「2024年問題」が物流業界の課題として注目されている。配達時間の減少による荷物の遅延や物流の停滞が懸念されるなか、再配達の負担も大きな問題だ。宅配の現場を描くゆきたこーすけ(@kosukeyukita)さんの漫画『運び屋ゆきたの漫画な日常』から、再配達問題のリアルと著者の考えを紹介する。再