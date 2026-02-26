東京Ｖの城福浩監督（６４）が２６日、明治安田Ｊ１百年構想リーグ東の第４節・横浜ＦＭ戦（２８日・日産スタジアム）に向けて取材に応じ、前節の町田戦（２―２、ＰＫ４―３）で負傷交代した２選手について言及した。同戦では、前半７分にＦＷ松橋が町田・相馬の後方からのチャージを受けた際に左足首付近を負傷して倒れ込み、一度は立ち上がったものの、前半１０分でＭＦ新井との交代を余儀なくされた。さらに前半終了間際に