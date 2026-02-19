駐車場から新型の高級車を盗んだ疑いで、ブラジル人3人が逮捕されました。ペルドモ・エメルソン・ルイス容疑者（46）ら3人は2025年12月、千葉・浦安市の住宅の駐車場から新型の高級車「ランドクルーザー」を盗み出した疑いが持たれています。車のロックを違法に解除できる「キャンインベーダー」を使って犯行に及んだとみられています。警視庁はペルドモ容疑者らが、ほかにも新型レクサスなど約50台、4億5000万円相当を盗んだとみ