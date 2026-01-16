足元を埋めることで先の季節へと進めて、組み合わせ次第で多彩な印象操作が図れるソックス。とくに身近で種類も豊富な無地の白。丈や編み地の特長を生かし、的確に選び・使い分けることで、理想的な足元バランスを実現。メリハリがつくパンツやシューズ→「くしゅっとたわむ長め丈」足首で寄せるとほどよいボリュームが出て、スタイリングのアクセントに。装いに適当感が生まれて、親しみやすい雰囲気を演出。澄ました足元にほころ