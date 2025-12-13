´´Éô¤ÎÂàÇ¤¤ä¿ÍºàÎ®½Ð¤¬Â³¤¯¥¢¥Ã¥×¥ë¤Ç¡¢¼¡´üCEO¸õÊä¤È¤·¤Æ¥¸¥ç¥ó¡¦¥¿¡¼¥Ê¥¹¤ÎÌ¾¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢³«È¯¡¢AIÉôÌç¤ÎºÆÊÔ¤¬¿Ê¤à¤Ê¤«¡¢Æ±¼Ò¤ò¤³¤ì¤«¤éÆ³¤¯¡È¼¡¤Î¥Ó¥¸¥ç¥Ê¥ê¡¼¡É¤ÎÅÐ¾ì¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£