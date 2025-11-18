お笑い芸人エハラマサヒロ（43）が18日までにX（旧ツイッター）を更新。週刊誌を批判する理由についてつづった。エハラは15日に、ダウンタウン松本人志に関する一部の声に言及。「それ考えたらネットの中しかおらん人らに踊らされて世の中が動くって異常よな…」とつづり、反響を呼んだ。今回、「色々、前から擁護とか言われてるんですが僕はそんな知り合いじゃないし自分の目で見ていないので基本誰の擁護もしておりません」と松