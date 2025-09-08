むかついた、ぶっ殺す！白昼の東京・池袋で、男が突然叫び、通行人をハンマーで殴り、包丁で突き刺す――わずか6分間に死者2名、重軽傷者6名を出す惨事となった「池袋通り魔事件」が起きたのは、今から26年前、1999年の9月8日のことだった。異常な無差別殺人に世間は騒然。その約3週間後には、本件を参考にしたという35歳男性が山口・下関駅近くで5人を通り魔殺害する事件も起きた。折しもバブル崩壊後の平成不況の時期。「キ