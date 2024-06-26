東京都知事選の告示当日の６月20日に貼り出されたほぼ全裸のポスターのモデルになったグラドル、桜井MIU氏が脅迫や殺害予告を受けており警察へ相談すると表明した。襲撃予告は有力候補の小池百合子知事や蓮舫前参院議員にも届いているほか、掲示板には個人を狙い撃ちする嫌がらせポスターも貼り出され、選挙のカオス度は高まる一方だ。 〈画像大量〉“ほぼ全裸”のポスターを貼る元アイドルと、カオスすぎる選