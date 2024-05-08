「年60％の高金利で1000万円を貸した」などと報じられた日本維新の会の中条きよし参議院議員が8日、取材に応じました。中条議員は、高金利は求めておらず「事実無根」だと否定し、法的措置も検討すると述べました。◇日本維新の会中条きよし議員「お騒がせしているようで申し訳ございません」8日、カメラの前に現れた日本維新の会の中条きよし参議院議員。日本維新の会中条きよし議員「私が知人に1000万円貸したという話