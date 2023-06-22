6代目 新型「CR-V」の兄弟車は「ワイルド」さが特徴ホンダと中国広汽集団の合弁会社、広汽本田汽車有限公司（以下、広汽本田）は2023年6月19日（現地時間）、新型「BREEZE（ブリーズ）」の「e：PHEV（プラグインハイブリッド車）」と「e：HEV（ハイブリッド車）」各モデルの発売を開始しました。精悍だけど「ワイルド」！ 日本でも人気を集めそうなホンダのSUV 新型「BREEZE（ブリーズ）」ブリーズはホンダがグローバル市場に