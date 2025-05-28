¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒÀÄÁÈ6·î15Æü¤ÏÉã¤ÎÆü¡£Æü¤´¤í¤ÏÅÁ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÆÏ¤±¤ë¤«¡¢¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤¬¹â¤Þ¤ë¤³¤Îµ¨Àá¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¼Â¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤Î¥Ë¥ª¥¤¡×¡£²ñÏÃÃæ¤ä¿©Âî¡¢¼Ö¤ÎÃæ¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤Î¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë´¶¤¸¤ëÂÎ½¤äÈ±¤Î¥Ë¥ª¥¤¤Ë¡¢¸ÍÏÇ¤¤¤äµ¤¤Þ¤º¤µ¤ò³Ð¤¨¤¿·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¡¢¤É¤ó¤Ê¥Ë¥ª¥¤¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Ë¥ª¥¤¤ËÂÐ¤·¤Æ