ポリウレタン・水処理・エポキシが牽引--2032年3,542万米ドルへ成長するTMEDA市場
N,N,N',N'- テトラメチルエチレンジアミン（一般名 TMEDA）は有機化合物であり、重合反応や金属錯体形成を含む各種化学反応において、触媒および錯化剤として用いられる。
トレンド：世界的 N,N,N’,N’- テトラメチルエチレンジアミン市場の安定的成長
LP Information 調査チームの最新レポート「世界N,N,N',N'-テトラメチルエチレンジアミン市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/693072/n-n-n--n--tetramethylethylenediamine）によると、2026～2032 年の世界 TMEDA 市場は年平均成長率 4.2％で拡大し、2032 年には市場規模が 3,542 万米ドルに達する見込みである。日本市場は 2025 年に 4,630 万米ドルの規模を記録し、世界シェアの 16.95％を占めており、2032 年には 5,820 万米ドルに増加するものの、シェアは 16.20％にやや低下する予測で、年平均成長率は 3.31％となる。
要因分析
政策：世界的に環境・安全・健康（EHS）に関する規制が強化されており、TMEDA 製造企業は合?性を維持するための投資を増やす必要がある。これにより、新規参入障壁が高まる一方、既存の資格取得済み企業の競争優位性が強化されている。
技術：ポリウレタンやエポキシ樹脂の製造プロセスの高度化に伴い、高純度・高安定性の TMEDA への需要が増加している。また、水処理分野においては、TMEDA 由来のカチオン性／イオネンケミストリーを活用した微生物制御技術の普及が需要を後押ししている。
市場：主要用途であるポリウレタン触媒、水処理剤、エポキシ樹脂架橋剤の需要が安定的に拡大している。供給側では、生産が中国、米国、日本に集中（2025 年の世界生産シェア合? 89.86％）しており、地域別のサプライチェーン構築が市場の安定性に影響を与えている。
影響判断
長期的な市場見通しは安定的だが、規制上の承認プロセスや工場の運転制限により供給基盤が制約を受ける可能性がある。企業間の競争は、生産能力、EHS 合?性、多製品アミンサイトの柔軟性を中心に展?され、これらの要因が製品の供給可能性と価格決定力を大きく左右する。また、地域別の需要構造の変化に伴い、サプライチェーンリスク管理の重要性が増している。
図. N,N,N’,N’-テトラメチルエチレンジアミン世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343248/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343248/images/bodyimage2】
図. 世界のN,N,N’,N’-テトラメチルエチレンジアミン市場におけるトップ8企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要企業：市場集中度が高く、トップ 5 企業でシェア約 60％
LP Information のトップ企業研究センターによると、TMEDA（N,N,N',N'- テトラメチルエチレンジアミン）の世界的主要製造業者には、Koei Chemical、Tosoh、Buckman Laboratories、Alkyl Amines、Shandong Zhongke New Materials Technology、Changzhou Jintan Hengxin Chemical、Wuxi Xinfeng Chemical などが含まれる。
市場集中度を見ると、2025 年時点で世界トップ 5 企業は売上の約 60.09％を占め、市場は明確なオリゴポリ構造を呈している。この構造は TMEDA 世界市場規模の推移と一致している --2021 年の世界市場規模は 2600 万米ドル、2022 年は 2700 万米ドルに増加し、2023 年は 2700 万米ドルの規模を維持。2024 年から 2025 年にかけては安定的な発展が予想され、2026 年以降は 2800 万米ドルへの増加が見込まれる。
