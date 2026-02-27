累計販売数40万袋*突破の乳酸菌サプリ「ビオナス」、「ロフト ウエルネス＆ビューティー 2026」初展開で反響　1日1粒の“頑張らない私メンテ”習慣がSNSで話題

レバンテ株式会社（本社：愛知県名古屋市）は、シリーズ累計販売数40万袋*を突破した乳酸菌サプリメントブランド「ビオナス（BIONUS）」を、2026年1月13日(火)より本日まで全国のロフト22店舗にて開催されている「ロフト ウエルネス＆ビューティー 2026」にて展開いたしました。期間中、同企画の一環として開催されたメディア・インフルエンサー向けのPR展示会にも出展し、SNS等で大きな反響をいただきました。











*2025年12月時点

写真は1月31日に開催されたメディア・インフルエンサー向けPR展示会の様子です。実際の店舗での展示とは異なります































企画展開の背景近年、セルフケア意識の高まりとともに腸活**への関心が幅広い層へ定着しています。ビオナスはこれまでオンラインを中心に、手軽に腸活**を始められる乳酸菌サプリとして支持を広げ、2025年12月時点で累計販売数40万袋*を達成しました。この実績を追い風に展開した今回の「ロフト ウエルネス＆ビューティー 2026」は、より多くのお客様に製品を実際に手に取っていただく貴重な機会となり、オフラインへの販売展開を加速させる重要な一歩となりました。*2025年12月時点**腸活とは、善玉菌を補給して内側から健やかな環境をキープする習慣ロフト主催 PR展示会（限定イベント）の反響期間中に実施されたメディアやインフルエンサーの方々を対象としたPR展示会では、ブランド・製品の魅力を来場者の方へご紹介しました。「頑張らない私メンテは、毎日の乳酸菌から。」「カラダに、ココロに、簡単美活♡」というブランドコピーとともに、ビオナスが持つ明るくポップな世界観をご体験いただきました。製品開発者自らがブースに立ち、来場した多くの方へ製品へのこだわりやインナーケアの重要性を直接ご紹介。来場者の方からは「おやつ感覚で摂れるのは嬉しい」「デザインが可愛い」といったコメントが多く寄せられ、実際にお試しいただいた方からはインスタグラムを中心にSNSでも多くの好評の声をいただきました。主力製品「ビオナス 乳酸菌サプリ」のこだわりブランドを代表する「ビオナス 乳酸菌サプリ」が支持される理由は、配合されている乳酸菌をはじめとする菌種の多様さと量、そして考え抜かれた組み合わせにあります。◼️多角的な菌のアプローチビフィズス菌+6種の乳酸菌をブレンド（有胞子性乳酸菌・EC-12・ナノ型乳酸菌・植物性乳酸菌・ラクトバチルス菌・FK-23）。さらに、近年注目されている酪酸菌、納豆由来の健康成分ナットウキナーゼを配合。乳酸菌量は1袋でヨーグルト約4,000個分の4兆個*。*お試しサイズは1袋あたり1.8兆個◼️3つの「バイオティクス」プロバイオティクス： 生きた善玉菌を直接届ける乳酸菌やビフィズス菌など、生きた善玉菌そのものを摂取します。プレバイオティクス： 善玉菌のエサを摂る「ガラクトオリゴ糖」や「イヌリン」などが代表例です。特にガラクトオリゴ糖はビフィズス菌との相性が良く、健やかな毎日をバックアップします。ポストバイオティクス：死菌を活用する生きた菌を摂取するのとは異なるアプローチで、多角的に健康をサポートします。◼️国内GMP認定工場で生産毎日飲むものだからこそ、徹底した品質管理のもと、国内のGMP認定工場で製造しています。今後の展望ビオナスは今後も手軽な習慣で内側からの美しさを提供する乳酸菌に着目したインナーケアブランドとして、累計販売数40万袋*という実績を基盤に、お客様一人ひとりの健やかな毎日に寄り添う製品開発を続けてまいります。*2025年12月時点ロフト展開ラインナップ【気軽にお試し】ビオナス 乳酸菌サプリ(14日間お試しサイズ) \1,058（税込） 14粒（14日分）1袋に1.8兆個の乳酸菌と活性菌6種、ナットウキナーゼ、酪酸菌を配合。1日1粒を目安に、水またはぬるま湯でお召し上がりください。【おやつ感覚で手軽に継続】









































ビオナス 乳酸菌タブレット \2,000（税込） 30粒（30日分）1袋に4兆個の乳酸菌と活性菌6種、ナットウキナーゼ、酪酸菌を配合。水なしで舐めても噛んでもOK。さわやかなヨーグルト風味。1日1粒を目安にお召し上がりください。【お口のニオイ悩みに】ビオナス ロイテリ菌タブレット \1,780（税込） 30粒（30日分）生きたロイテリ菌を1粒に10億個配合。さらにデンタブロック乳酸菌を120億個配合。ミント味で虫歯になりにくい甘味料を採用しているので歯磨き後や就寝前にもおすすめ。1日1粒を目安に舐めてお召し上がりください。ココロもカラダも私の毎日を“ちょっと”変えるコンディションが整うと、私の毎日は変わってくる。BIONUSは、乳酸菌と栄養素を組み合わせたトータル インナーケアブランド。カラダもココロも、私の毎日を“ちょっと”変える。乳酸菌と一緒に。（ビオナス公式Instagram： https://www.instagram.com/bionus_official/ LEVANTE（レバンテ）お客様や関わる人々が「ちょっと楽しく。もっと輝く」毎日を送れるよう、ヘルス&ビューティーケア製品の企画・開発・販売を行っています。自社ブランドとして、乳酸菌やビタミン等のサプリメントを展開し、体の内側から「美を成す」ためのヘルスケアとビューティーケアをサポートする「ビオナス」、次世代エイジングケアNMNを中心とする健康食品シリーズ「レバンテ」、妊活から子育てまでをトータルケアする「ママニック」、最新の皮膚科学とやさしさを融合したスキンケアブランド「セルニス」等を運営。◆レバンテ株式会社 概要法人名：レバンテ株式会社代表：大西一輝設立日：2006年7月本社：愛知県名古屋市東区泉1-13-35事業内容：化粧品、医薬部外品、健康食品の企画製造・販売URL：https://www.levante.co.jp/◆MOON-X株式会社 概要（※レバンテ株式会社はMOON-X株式会社のグループ会社です）法人名：MOON-X株式会社（ムーンエックス）代表：長谷川晋設立日：2019年8月本社：東京都港区高輪4-10-18 京急第1ビル 13FURL：https://www.moon-x.com/本件に関するお問合わせ先≪本件に関する報道関係者のお問い合わせ先≫レバンテ広報 E-MAIL：press@moon-x.com関連リンクレバンテ公式サイトhttps://www.levante.co.jp/ビオナス公式オンラインショップhttps://bionus.jp/