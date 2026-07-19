人気モデル、5日間水だけの断食→12kg激太りの暗黒時代を回想 ピン表紙ゼロが「悔しい」
世界各国でスーパーセレブ生活を送る4人の女性たちの華やかな人生と、そこに隠されている“秘密”を紐解く新作オリジナルドキュメンタリー番組『CELEB SECRET』（ABEMA）第5話が18日、放送された。
【写真】人気モデル、断食の反動で12kg激太りしてしまった暗黒時代
『CELEB SECRET』は、世界各国でスーパーセレブ生活を送る4人の女性たちの華やかな日常と、そこに隠された素顔や葛藤、そして“光と陰”に迫る「ABEMA」オリジナルの新作ドキュメンタリーシリーズ。セレブ女子たちを見守るスタジオMCにはタレントの指原莉乃、俳優の満島真之介、グローバルボーイズグループ・JO1の河野純喜、お笑いコンビ・令和ロマンの松井ケムリの4人が決定。なお、河野は本番組がソロとしてはMC初挑戦となる。
第5話では、元ルイ・ヴィトン ジャパン社長を父に持つ人気モデル・藤井サチに密着。モデルとして14年のキャリアがありながら、ファッション雑誌の単独表紙（ピン表紙）の経験がないことに「結構悔しい。何で自分は選んでもらえないんだろう」と本音を吐露。さらに、雑誌「Seventeen」時代は、同期の広瀬すずや岡崎紗絵らの目覚ましい活躍に焦り「生まれ変わったらこういう子になりたいと思っていた」と振り返る。
「痩せてカリカリになったら撮影に呼んでもらえる」という強迫観念から、撮影前に5日間水だけしか口にしないハードな断食を敢行。最終的に摂食障害を患い、その不安をかき消すように食べては罪悪感を抱く過食を繰り返した結果、12kg太ってしまったという暗闇の10代を明かした。
そんな彼女が「人生が変わった、マインドが本当に前向きになった」と語るのが、ピラティスとの出会い。運動によって頭の中のモヤモヤがクリアになったといい、スタジオの指原は「私も同じ（ピラティスの）先生！」と大興奮。藤井は「産後も撮影に行きたいので、ピラティスでしっかり土台を作ってモデルのお仕事に復帰できるような道筋を作っていきたい」と、母としてのこれからのキャリアへ向けて力強く語った。
『CELEB SECRET』最新回はABEMAにて無料配信中。
【写真】人気モデル、断食の反動で12kg激太りしてしまった暗黒時代
『CELEB SECRET』は、世界各国でスーパーセレブ生活を送る4人の女性たちの華やかな日常と、そこに隠された素顔や葛藤、そして“光と陰”に迫る「ABEMA」オリジナルの新作ドキュメンタリーシリーズ。セレブ女子たちを見守るスタジオMCにはタレントの指原莉乃、俳優の満島真之介、グローバルボーイズグループ・JO1の河野純喜、お笑いコンビ・令和ロマンの松井ケムリの4人が決定。なお、河野は本番組がソロとしてはMC初挑戦となる。
「痩せてカリカリになったら撮影に呼んでもらえる」という強迫観念から、撮影前に5日間水だけしか口にしないハードな断食を敢行。最終的に摂食障害を患い、その不安をかき消すように食べては罪悪感を抱く過食を繰り返した結果、12kg太ってしまったという暗闇の10代を明かした。
そんな彼女が「人生が変わった、マインドが本当に前向きになった」と語るのが、ピラティスとの出会い。運動によって頭の中のモヤモヤがクリアになったといい、スタジオの指原は「私も同じ（ピラティスの）先生！」と大興奮。藤井は「産後も撮影に行きたいので、ピラティスでしっかり土台を作ってモデルのお仕事に復帰できるような道筋を作っていきたい」と、母としてのこれからのキャリアへ向けて力強く語った。
『CELEB SECRET』最新回はABEMAにて無料配信中。