調味料は3つだけ！「もう揚げ物しなくていい」エアフライヤーで作る超簡単・油不要の唐揚げ
料理YouTubeチャンネル「マシロのズボラ節約ごはん」が、「揚げ鍋もう捨てた。エアフライヤーで唐揚げ→惣菜コロッケも揚げたて復活」と題した動画を公開しました。動画では、エアフライヤーを活用した油で揚げない唐揚げの作り方と、冷めた惣菜コロッケの温め直し術を紹介しています。
唐揚げ作りでは、洗い物を減らすための工夫として、ポリ袋を使って鶏肉に下味をつけます。使用する調味料は白だし、にんにくチューブ、生姜チューブの3つだけ。「白だしでつけると料亭の味」に仕上がるそうです。
鶏肉が入っていた空のトレーを再利用して片栗粉をたっぷりとまぶし、エアフライヤーに並べます。この際、「間隔を開けるのがポイント」とコツを伝授。表面にスプーンで少量の油を塗ることで、より揚げ物風に仕上がります。200度で15分加熱すると、「カリッカリ」の唐揚げが完成。「揚げてないとは思えない美味しさ」と絶賛しています。
続いて、市販の惣菜コロッケの温め直しも紹介。「疲れた日のお惣菜もこれ1発」と、油を使わずに網に並べるだけで、200度で5分加熱します。温め直したコロッケは「衣が復活」し、「揚げたてレベルにサクサク」になる様子が収められています。
油の処理などの面倒な後片付けが不要なエアフライヤー調理。忙しい日の夕食作りの救世主として、試してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料（唐揚げ）］
・鳥もも肉 300g
・白だし 大さじ3
・にんにくチューブ 2cm
・生姜チューブ 2cm
・片栗粉 大さじ3～4
・油 適量
［作り方（唐揚げ）］
1. ポリ袋を広げ、鳥もも肉を入れる。
2. 白だし、にんにくチューブ、生姜チューブを加え、袋を軽く閉じてしっかり揉み込む。余裕があれば10分放置する。
3. 鶏肉が入っていたトレーを軽く拭き、片栗粉を入れる。鶏肉に片栗粉をたっぷりとまぶす。
4. エアフライヤーの網の上に間隔を開けて鶏肉を並べる。
5. スプーンを使って、鶏肉の表面に油を塗る。
6. エアフライヤーを「ノンフライ 200度」に設定し、15分加熱する。
7. ガラス窓から中の様子を確認し、焼き上がったらお皿に盛り付けて完成。
［材料（惣菜コロッケの温め直し）］
・惣菜コロッケなど 適量
［作り方（惣菜コロッケの温め直し）］
1. エアフライヤーの網の上にコロッケを並べる。（油は不要）
2. 「温め直し 200度」に設定し、5分加熱する。（様子を見て調整する）
3. お皿に盛り付けて完成。
唐揚げ作りでは、洗い物を減らすための工夫として、ポリ袋を使って鶏肉に下味をつけます。使用する調味料は白だし、にんにくチューブ、生姜チューブの3つだけ。「白だしでつけると料亭の味」に仕上がるそうです。
鶏肉が入っていた空のトレーを再利用して片栗粉をたっぷりとまぶし、エアフライヤーに並べます。この際、「間隔を開けるのがポイント」とコツを伝授。表面にスプーンで少量の油を塗ることで、より揚げ物風に仕上がります。200度で15分加熱すると、「カリッカリ」の唐揚げが完成。「揚げてないとは思えない美味しさ」と絶賛しています。
続いて、市販の惣菜コロッケの温め直しも紹介。「疲れた日のお惣菜もこれ1発」と、油を使わずに網に並べるだけで、200度で5分加熱します。温め直したコロッケは「衣が復活」し、「揚げたてレベルにサクサク」になる様子が収められています。
油の処理などの面倒な後片付けが不要なエアフライヤー調理。忙しい日の夕食作りの救世主として、試してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料（唐揚げ）］
・鳥もも肉 300g
・白だし 大さじ3
・にんにくチューブ 2cm
・生姜チューブ 2cm
・片栗粉 大さじ3～4
・油 適量
［作り方（唐揚げ）］
1. ポリ袋を広げ、鳥もも肉を入れる。
2. 白だし、にんにくチューブ、生姜チューブを加え、袋を軽く閉じてしっかり揉み込む。余裕があれば10分放置する。
3. 鶏肉が入っていたトレーを軽く拭き、片栗粉を入れる。鶏肉に片栗粉をたっぷりとまぶす。
4. エアフライヤーの網の上に間隔を開けて鶏肉を並べる。
5. スプーンを使って、鶏肉の表面に油を塗る。
6. エアフライヤーを「ノンフライ 200度」に設定し、15分加熱する。
7. ガラス窓から中の様子を確認し、焼き上がったらお皿に盛り付けて完成。
［材料（惣菜コロッケの温め直し）］
・惣菜コロッケなど 適量
［作り方（惣菜コロッケの温め直し）］
1. エアフライヤーの網の上にコロッケを並べる。（油は不要）
2. 「温め直し 200度」に設定し、5分加熱する。（様子を見て調整する）
3. お皿に盛り付けて完成。
YouTubeの動画内容
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