味付けは「黄金の味」だけ！火を使わずレンジ9分で作る絶品チャーシュー

【火を使わない】容器1つで完結！レンジ5分で作れる絶品よだれ鶏

とろ～り温玉と濃厚ごまだれが絡む！レンジで作る絶品「豚しゃぶうどん」が食欲をそそる