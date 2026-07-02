メガネブランドZoffと「パペットスンスン」が初コラボ！限定アイウェア全8種が7月3日より発売
株式会社インターメスティックが運営するメガネブランド「Zoff(ゾフ)」は、大人気キャラクター「パペットスンスン」との初コラボレーションアイウェア「Zoff｜PUPPET SUNSUN」を2026年7月3日(金)に全国のZoff一部店舗とZoff公式オンラインストアほかで発売する。
【画像】スンスンコラボのアイウェア＆グッズを見る
同商品は、“食べ物”をテーマにデザイン。メガネモデル(スンスン)はスンスンの大好きなパンやドーナツをあしらったかわいらしいデザインと落ち着いたカラーリング、サングラスモデル(スンスン)はフロントのドーナツモチーフがスンスン好きにはたまらないデザインとなっている。メガネモデル(SNZ)は、スンスン・ノンノン・ゾンゾンをつるの内側にプリントした、かわいく楽しいデザインが魅力。アイウェアは全8種のラインナップで、限定デザインのメガネ拭きとケースが付属する。
■Zoff｜PUPPET SUNSUN 販売アイテム一覧
「メガネ」(全6種)(9900円〜1万2200円※セットレンズ代込)※オリジナルケースとメガネ拭き付き
「サングラス」(全2種)(9900円)※オリジナルケースとメガネ拭き付き
「ダイカットメガネ拭き」(各900円)
「大判メガネ拭き」(1320円)
「マスコットクリーナー」(1320円)
「スタンド型メガネケース」(1980円)
「マルチストラップ」(2530円)
「サコッシュ型メガネケース」(2860円)
「もふもふメガネケース」(2860円)
「トレーディングアクリルキーホルダー Zoffオリジナルデザインコンプリートセット」(全5種/2500円/Web限定)
■アイウェア
■メガネモデル(スンスン) 1万2200円(セットレンズ代込)
トレンドのウェリントン型とボストン型をラインナップ。スンスンの大好きなパンやドーナツをあしらったかわいらしいデザインと落ち着いたカラーリングで、普段使いのしやすさを追求したデザイン。
■サングラスモデル(スンスン) 9900円
つるの内側の大きなプリントや、フロントのドーナツモチーフはスンスン好きにはたまらないデザイン。一年を通して使いやすい、薄いレンズカラーのサングラスとなっている。
■メガネモデル(SNZ) 9900円(セットレンズ代込)
スンスン・ノンノン・ゾンゾンをつるの内側にプリントし、フロントのメタルパーツにもこだわったかわいく楽しいデザイン。軽量素材を採用しており、長時間の着用にも向いている。
すべてのメガネ・サングラスに、Zoffオリジナルのメガネケースとメガネ拭きが付属する。
■アクセサリーラインナップ
かわいらしいキャラクターを散りばめたアイウェア雑貨を中心に、豊富なラインナップ。
■アクリルキーチェーン
かわいらしいキャラクターたちとアイウェアチャームがセットになったアクリルキーチェーンも販売する。
パペットスンスンファンはもちろん、かわいいデザインのアイウェアを探している人にも気になるアイテムがそろっている。初コラボならではの限定デザインを、店頭やオンラインでぜひ確かめてみて。
(C)PUPPET SUNSUN/PS committee
※すべての画像はイメージ
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
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同商品は、“食べ物”をテーマにデザイン。メガネモデル(スンスン)はスンスンの大好きなパンやドーナツをあしらったかわいらしいデザインと落ち着いたカラーリング、サングラスモデル(スンスン)はフロントのドーナツモチーフがスンスン好きにはたまらないデザインとなっている。メガネモデル(SNZ)は、スンスン・ノンノン・ゾンゾンをつるの内側にプリントした、かわいく楽しいデザインが魅力。アイウェアは全8種のラインナップで、限定デザインのメガネ拭きとケースが付属する。
■Zoff｜PUPPET SUNSUN 販売アイテム一覧
「メガネ」(全6種)(9900円〜1万2200円※セットレンズ代込)※オリジナルケースとメガネ拭き付き
「サングラス」(全2種)(9900円)※オリジナルケースとメガネ拭き付き
「ダイカットメガネ拭き」(各900円)
「大判メガネ拭き」(1320円)
「マスコットクリーナー」(1320円)
「スタンド型メガネケース」(1980円)
「マルチストラップ」(2530円)
「サコッシュ型メガネケース」(2860円)
「もふもふメガネケース」(2860円)
「トレーディングアクリルキーホルダー Zoffオリジナルデザインコンプリートセット」(全5種/2500円/Web限定)
■アイウェア
■メガネモデル(スンスン) 1万2200円(セットレンズ代込)
トレンドのウェリントン型とボストン型をラインナップ。スンスンの大好きなパンやドーナツをあしらったかわいらしいデザインと落ち着いたカラーリングで、普段使いのしやすさを追求したデザイン。
■サングラスモデル(スンスン) 9900円
つるの内側の大きなプリントや、フロントのドーナツモチーフはスンスン好きにはたまらないデザイン。一年を通して使いやすい、薄いレンズカラーのサングラスとなっている。
■メガネモデル(SNZ) 9900円(セットレンズ代込)
スンスン・ノンノン・ゾンゾンをつるの内側にプリントし、フロントのメタルパーツにもこだわったかわいく楽しいデザイン。軽量素材を採用しており、長時間の着用にも向いている。
すべてのメガネ・サングラスに、Zoffオリジナルのメガネケースとメガネ拭きが付属する。
■アクセサリーラインナップ
かわいらしいキャラクターを散りばめたアイウェア雑貨を中心に、豊富なラインナップ。
■アクリルキーチェーン
かわいらしいキャラクターたちとアイウェアチャームがセットになったアクリルキーチェーンも販売する。
パペットスンスンファンはもちろん、かわいいデザインのアイウェアを探している人にも気になるアイテムがそろっている。初コラボならではの限定デザインを、店頭やオンラインでぜひ確かめてみて。
(C)PUPPET SUNSUN/PS committee
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