YouTubeチャンネル「70代 ロコリ」が「【ユニクロ＆リッソ】が70代にも大正解！本気で選んだ２着のコーデ紹介！」を公開しました。動画では、ロコリさんがユニクロの新コラボアイテムで大人に似合うコーディネート術を紹介しています。



ロコリさんは「若い人向きかなと思ったけど、70代でも着れるものがあったので2枚購入しました」と語り、初めに花柄プリントのノースリーブブラウスを紹介。試着をしてSサイズを選んだというこのアイテムは、ボウタイのアレンジ次第で様々な印象を楽しめます。ノースリーブには抵抗があるとしつつも、カーディガンや冷感接触のUVパーカーを羽織ることで「二の腕隠せるし、ヒンヤリ感もあって暑さを防げる」と、悩みに寄り添う着こなしを提案しました。



続いて紹介されたのは、ユニクロのメンズ商品「スーピマコットンオーバーサイズTシャツ」。オンラインストア限定のXSサイズを選択し、「お袖がシニアには嬉しい長さ」と絶賛しています。さらに、丈が長いTシャツの裾をゴムで止めて短くする裏技や、ユニクロや無印良品のスカーフを活用してトレンド感をプラスする工夫も披露されました。



動画の補足情報によると、今回のコラボはクオリティーが高く、十分に70代でも着られるアイテムが数点あったとのこと。花柄のリラックスワンピースや男女兼用のシャツも素敵だったものの、自身には似合わず、スカートやボウタイワンピースは小柄な方向きという印象を持ったそうです。また、ミニポロも可愛いデザインですが、サイズ感としてシニアには難しそうだという率直な感想や、メンズに同じものがあるものの女性が着るとゴルフウェアになりそうだと付け加えています。



年齢を問わず、少しの工夫やアイテム選びでトレンドを楽しむロコリさんの姿勢は、日々のコーディネートの参考になりそうです。



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