東京・北千住にオープン。焼鳥をハイボールや焼酎と楽しむ隠れ家酒場「調和」

トーヤーマンは6月29日、東京・北千住にて焼鳥業態の隠れ家酒場「調和」をオープンします。

■旬野菜を楽しむメニューや「ひとくち」シリーズも提供

同店は、焼き上げた焼鳥などを、オリジナルハイボールやクラフト焼酎とともに楽しむ酒場として登場。

こだわりの「焼鳥」を中心に、旬野菜が楽しめる「おばんざい全種六種盛り」や、「雲丹レバ」「ネギトロ」「炙り〆鯖」などがひとくち分だけ食べられる「ひとくち」シリーズなども用意しています。

さらに、「鮭とイクラのわっぱ飯」「鶏そぼろ丼」などの〆のメニューも提供します。

同店の名物は、手羽先の骨を抜いて長葱を中に詰めた「手羽ねぎま」や、自家製つくねにパルミジャーノチーズをあわせてきんかんを絡めた「チーズつくね」。

焼鳥は、鶏肉のポテンシャルを最大限に引き出せるよう、銘柄鶏を部位ごとに使い分け、ガス火と備長炭のハイブリッド熱源で焼き上げています。

味付けは、こだわりの自家製ブレンド塩を使用した「塩」と、部位ごとに使い分けた「タレ」で用意しています。

■店舗概要

店舗名：調和

住所：東京都足立区千住3-68-6

アクセス：JR北千住駅 西口徒歩2分

営業時間：平日 17：00〜23：30 土日祝 16：00〜23：30

（フォルサ）