兵庫県神戸市にきのこ火鍋を楽しむ「裏の山の木の子」がオープン

エー・ピーホールディングスは6月23日、「裏の山の木の子 三宮店」をオープンしました。

■華やかなきのこバスケットも見どころ

同店は、2021年12月3日に渋谷に初出店した火鍋専門業態で、今年4月に閉店した「炭火焼鳥 塚田農場 三宮店」の跡地にオープンしました。

中国や台湾をはじめ、世界の薬膳やスパイス、日本の出汁文化を融合した独自の「日式火鍋」にて、きのこをメインとした「きのこ火鍋」を提供します。

きのこ火鍋は、華やかな見た目の「きのこバスケット」や、1種類ずつ名前と特長を聞きながら仕上げられるスタイルが特徴です。

看板メニューは、珍しいきのこがブーケのようにバスケットに盛られて登場する「喜乃胡コース」（4,800円）や、薬膳・麻辣の2種類のスープで楽しむ火鍋による週末限定の「ランチコース」（3,500円）。

■店舗概要

店舗名：裏の山の木の子 三宮店

オープン日：2026年6月23日

所在地：兵庫県神戸市中央区北長狭通1-5-1 ニュー光陽ビル2F

営業時間：

月〜金、祝前日 15：00〜23：30（料理L.O. 22：30／ドリンクL.O. 23：00）

土、日、祝日 12：00〜14：30（料理L.O. 13：00／ドリンクL.O. 14：00）

16：00〜翌0：00（料理L.O. 23：00／ドリンクL.O. 23：30）

定休日：なし

（フォルサ）