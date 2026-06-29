ファミマ「パピコセーター」45周年デザインで再登場 TikTok640万回再生の話題コラボ第3弾
【モデルプレス＝2026/06/29】TikTokで総再生642.8万回を記録した話題の「パピコセーター」が、6月30日（火）から全国のファミリーマート約16,400店に再登場。期間中に「パピコ」を2個購入すると、限定デザインの「パピコセーター」が1つもらえる。
【写真】対象「パピコ」は新味含む全4種類
「パピコセーター」は、ファミリーマートのオリジナルアパレルブランド「コンビニエンスウェア」の人気アイテム「ラインソックス」をイメージさせるパピコ専用のセーター。「パピコセーター」を着せることで、手が冷たくなったり濡れたりせずに食べることができるというもので、2025年にファミリーマートオリジナルアパレルブランド「コンビニエンスウェア」と「パピコ」のコラボレーションで登場すると、SNSを中心に話題に。2025年5月と11月の過去2回のキャンペーン時には、TikTokでの合計再生回数が642.8万回を記録するなど大きな注目を集めた。
第3弾となる今回は「ラインソックス45周年ファミマボーダー柄」と同デザインの鮮やかな仕様で展開、なくなり次第終了となる。
対象となる「パピコ」は全部で4種類。定番の「チョココーヒー」は生チョコとミルクコーヒーを絶妙にブレンドし、独自のなめらかさが際立つ味わい。また、乳酸菌から丁寧に作られた発酵乳を使用した「ホワイトサワー」は、甘酸っぱく爽やかなおいしさで気持ちをリフレッシュ。さらに6月30日からの新作として、マスカットとシャルドネを組み合わせることで芳醇な味わいとすっきりした後味に仕上げた「マスカット＆シャルドネ」や、レモン果汁にレモンピールやエキスを加えて素材本来の酸味と苦味を活かした「レモン」も揃う。（modelpress編集部）
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【写真】対象「パピコ」は新味含む全4種類
◆SNSで話題「パピコセーター」限定デザインで再登場
「パピコセーター」は、ファミリーマートのオリジナルアパレルブランド「コンビニエンスウェア」の人気アイテム「ラインソックス」をイメージさせるパピコ専用のセーター。「パピコセーター」を着せることで、手が冷たくなったり濡れたりせずに食べることができるというもので、2025年にファミリーマートオリジナルアパレルブランド「コンビニエンスウェア」と「パピコ」のコラボレーションで登場すると、SNSを中心に話題に。2025年5月と11月の過去2回のキャンペーン時には、TikTokでの合計再生回数が642.8万回を記録するなど大きな注目を集めた。
◆対象の「パピコ」ラインナップ
対象となる「パピコ」は全部で4種類。定番の「チョココーヒー」は生チョコとミルクコーヒーを絶妙にブレンドし、独自のなめらかさが際立つ味わい。また、乳酸菌から丁寧に作られた発酵乳を使用した「ホワイトサワー」は、甘酸っぱく爽やかなおいしさで気持ちをリフレッシュ。さらに6月30日からの新作として、マスカットとシャルドネを組み合わせることで芳醇な味わいとすっきりした後味に仕上げた「マスカット＆シャルドネ」や、レモン果汁にレモンピールやエキスを加えて素材本来の酸味と苦味を活かした「レモン」も揃う。（modelpress編集部）
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