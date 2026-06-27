「DV彼氏に暴行された親友」→ルームシェア仲間の涙の懇願と夜逃げ屋社長が下した「まさかの決断」【作者に聞く】
【漫画を読む】DV彼氏から解放された彼女だが…!?
子どものころから漫画が好きで、ユーモア溢れる作品を描く宮野シンイチ(@Chameleon_0219)さん。X(旧Twitter)にて公開された「夜逃げ屋日記」は、DV被害などに遭う依頼者を夜逃げさせた実話を基にした人気漫画だ。今回は、投稿のなかから第44〜45話を紹介するとともに、著者に今回の夜逃げについての想いを聞いた。
■親友の想いと夜逃げ屋社長の過去
夜逃げ当日、依頼者の今野さんはDV彼氏に暴力を振るわれ、しばらくけがの治療をすることに。そのため翌日、親友の橘さんと夜逃げ屋の社長、スタッフの3人で荷物を運び出し、無事に作業は終わった。
橘さんが社長に数々の迷惑をかけたことを謝罪すると、社長は橘さんが以前悪態をついた日に依頼者・今野さんから電話があったことを話し始める。
今野さんは家族とよい関係ではなく、兄と弟は親から学費を出してもらえたが、自身は奨学金の半分を家に仕送りさせられていたという。日々お金に困るなか、橘さんがルームシェアを提案してくれ、学生時代はずっと橘さんに支えられていた。だから、橘さんの態度は許してほしいと社長に訴えていたのだ。
社長自身も親とは疎遠で、元夫から暴力を振るわれた過去を持つ。当時の社長の周りには心から助けてくれる人はいなかったため、橘さんのような友達がいることを心強く羨ましく思うと語る。その話を聞いて泣き出す橘さんに、社長は「これからも精一杯友達として今野さんを支えてやりなさい」と言葉を掛けるのだった。
■「命が助かったのはよかった」著者の想い
橘さんの助けもあり、夜逃げしてDV彼氏から離れられた今野さん。今回の夜逃げについて宮野さんは、「これに関しては、自分はほとんど何もしていないのでなんとも言えないところが多いんですが、それでも命が助かったのはよかったと思います。もしかしたら、どこかで今野さんの今後を描くことがあるかもしれません」と安堵の想いを覗かせた。
「夜逃げ屋日記」は待望の第3巻が発売され、著者と夜逃げ屋の社長との対談(前編/後編)も実現している。夜逃げ屋の裏側に興味がある人は、ぜひ一度読んでみてほしい。
取材協力：宮野シンイチ(@Chameleon_0219)
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