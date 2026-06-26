今年のオールスターゲームはフィラデルフィアで開催される

ドジャースの大谷翔平投手が、オールスターゲームのファン投票で両リーグ最多得票を集めて先発出場を決めた。しかし、今年の開催地を本拠地とするフィリーズのファンからは、自軍の強打者が選出されなかったことに対して不満が爆発。「全くのデタラメだ」などと怒りの声が殺到している。

大谷は、先発出場野手を決めるファン投票の「フェーズ1」で334万1257票を獲得した。「MLBネットワーク」が25日（日本時間26日）に結果を発表し、「フェーズ2」を待たずにDH部門でのスタメンが決定。日本人選手が両リーグトップに立つのは自身初で、イチロー以来の快挙となった。

今年の真夏の祭典は、7月14日（同15日）にフィリーズの本拠地フィラデルフィアで開催される。お祭りごとはえてして地元選手に人気が集まりがちだが、西海岸の大谷が圧倒的1位に立った事実は、スター性の証明とも言える。

一方でこの結果に怒りを示しているのがフィリーズファンだ。発表時点でメジャー断トツの29本塁打を放っているカイル・シュワーバー外野手は、指名打者部門で250万7833票にとどまり、大谷の後塵を拝す結果となった。昨年も本塁打王と打点王を獲得しながら、MVP投票では1位票ゼロで大谷に敗れているだけに、フィリーズファンは悶々としている模様。

「カイルシュワーバーは冷遇されてる」「全くのデタラメだ」「カイルはいつも大谷のせいで不当な扱いを受けている。最悪だ」「カイルの上に値しない」「いいかげんにしろよ」「カイル・シュワーバーに正義を」「フィリー開催だぞ」「オオタニにブーイングを浴びせる」といった怒りの声が寄せられた。（Full-Count編集部）