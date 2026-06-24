体重が減れば正義、増えれば悪と思い込む患者さん


【漫画】本編を読む

漫画家のアヤ(@aokitajimaru)さんは、WEBメディア｢ナース専科｣にて看護師のエピソードを基にした漫画を連載中だ。今回はその中から『摂食障害と心のケア』を紹介するとともに、本作について話を聞いた。

■心停止でICUへ

【ナース漫画】「摂食障害と心のケア」01


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20代の横山さんがICUに入室してきた。体重は30キロ未満の摂食障害で、医師のメモには｢心停止後｣と記載される深刻な状況だった。

彼女は中学時代に太った外見でいじめられ、完治しない焦りから拒食症になった。ゼリー飲料を一口飲んでも嘔吐し、｢体重が減れば正義、増えれば悪｣と思い込んで点滴すら嫌がる。看護師が｢増える｣｢治療｣という言葉を使わず、｢コントロールしますね｣と声掛けを徹底したところ、彼女は少し落ち着きを見せたという。

■誹謗中傷の深い闇

摂食障害についてアヤさんは、｢目立つ原因の1つとして周囲の心無い一言や、誹謗中傷が挙げられると思います｣と語る。

｢人それぞれコンプレックスはありますが、他人が傷を深掘りすることで、よいことは何一つ生まれない｣と訴え、最後に｢この漫画の患者さんのような人がいるという事実を、改めて知っておいてほしいという気持ちで描きました｣と切実な思いを明かしてくれた。

取材協力：アヤ(@aokitajimaru)

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