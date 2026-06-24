激痛に耐え受診「手術は4カ月先です」→【子宮内膜症】と闘う元店長のリアルすぎる恐怖の記録【作者に聞く】
【漫画】本編をイッキ読みする
おしゃれなキッチン雑貨店に勤務していた元店長・オムニウッチー(@omni_uttii821)さんは、ある日突然の腹痛で立ち上がれなくなった。想像を絶する痛みを鎮痛剤で散らし、クリニックを受診すると「子宮内膜症」との診断。医師からは妊娠か手術かの2択を迫られ、手術を選んだものの、予定日は4カ月も先だったという。今回は、そんな壮絶な体験を描いた漫画「子宮内膜症で入院した時の話」を紹介するとともに、作者のオムニウッチーさんに当時の話を聞いた。
■満身創痍の子宮と4カ月先の手術
検査の結果、左右の卵巣に経血がたまる「チョコレート嚢胞」があるほか、「多発性子宮筋腫」と「子宮腺筋症」を併発していることが判明した。子宮内膜症の症状の1つに経血量の多さがあるが、オムニウッチーさんは「他人と比べたことがないので、自分ではこれが普通なんだと思っていました」と振り返る。
突然の診断に焦りつつも手術を選択したが、予定日は4カ月先。しばらくは治療薬であるディナゲストを服薬しながら手術日を待つことになった。病気の発覚前に兆候はなかったのか尋ねると、「昔から生理痛がないほうだったのですが、数年前からごくたまに猛烈に痛くなることがありました。今考えるとそれが兆候だったのかもしれません」と語る。
■術後のつらさと定期検診の重要性
漫画では、入院から手術、退院までのリアルな様子が描かれている。入院生活のなかで最もつらかったのは「手術後から翌朝までです。水分がとれない、眠れないのがとにかくつらく、時間がたつのがすごく長く感じました」という。
現在は1年に1度のペースで定期的に通院しているとのこと。「定期的に検査に行くことが大事だと思います。そして少しでも異常を感じたら、早めに受診することをおすすめします」と呼びかける。少しでも異変を感じたら、まずは受診を検討してほしい。オムニウッチーさんはこのほかにも、ブログ「独女日誌」で「10キロ痩せたら女になりました」や「初めて付き合った人は〇〇でした」などの作品を公開しているため、あわせてチェックしてほしい。
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