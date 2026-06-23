家にある道具だけでOK、美容師が教えるセンターパートの”ふんわり立ち上げ”テクニック
韓国の女優やアイドルのような“センターパートのかきあげ前髪にしたい……。”前髪の根元がふんわりと立ち上がり、自然な動きが生まれるだけで、一気に垢抜けた印象に。「このスタイル、身近な道具だけでできないかな…？」と思っている方に朗報です！実は、家にあるものだけで“可愛い”を自然に引き出す根元のふんわり感を作ることが可能。今回は、“美容界のミシュラン”こと「カミカリスマ2026」でカット部門Greaty∞を受賞したMeLさんに、その作り方とヘアケアのポイントをわかりやすく教えていただきました！
【写真】その量感、合ってる？かき上げ前髪が垢抜ける人・失敗する人の違い
■前髪なしは、”根元の作り方”で見た目の印象がガラリと変化！
まずは改めて、前髪の根元をふわっとさせることの大切さ・見た目の変化についてMeLさんに聞いてみました。
「髪質やカットなど、垢抜けるための要素は色々ありますが、今回ご紹介する分け目の整え方も重要です。分け目がペタッとしているか、ふわっとしているかで垢抜け度が大きく左右されるんです。後者の方が、前髪に立体感が出るので、より可愛くお洒落な雰囲気に仕上がります」
とのことです。家にあるアイテムで、垢抜けスタイルを叶えることができるそうですが、どのようなアイテムを揃えればいいのでしょうか？手順と併せて見ていきましょう。
■特別な道具はいらない！ ふんわり根元を立ち上げる手順を紹介
使用するもの：ドライヤー／ヘアクリップ／ヘアアイロン／オイル
1. ヘアクリップで前髪を挟む
挟む位置は、真ん中の分け目のラインを基準にして。両サイドからそれぞれ指1本分くらい（計指2本分）の毛量を取るのがポイント。
2. ドライヤーを前髪の根元に向かってあてる
ふわっとさせたいのは根元なので、毛先ではなく根元に風を当てましょう。だからといって、強く風を当てすぎてしまうのはNGなので、ご注意を。「温かい弱風」で丁寧に風を当てるのがコツです！
3. クリップを“上に向かって”外す
このとき、ふんわり乾かした根元を潰さないように、上に向かって外すのがポイント。
「ここまでで、このように立ち上がります！」（MeLさん）
4. アイロンを通す
立ち上げた前髪を持ち上げて、毛先にアイロンを挟む。
上方向にアイロンを通しつつ、後頭部の方にくるんと巻くようなイメージで。
5. オイルをつける
オイルの量の目安は、指先にほんのちょっと出す程度でOK。前髪全体に優しく馴染ませましょう。
6. スプレーをすると、一層綺麗な仕上がりに！
立ち上げた根元を持ちながら、スプレーをかければ完成です！
冒頭にも触れた通り、根元がふんわりと立ち上がるだけで、こんなにも雰囲気が華やかになります！
■重要なポイントをおさらい！ 小さな工夫が今日の“可愛い”を作る
今回特に意識したいのは、この2点！
・髪にヘアクリップを挟む際は、分け目の真ん中を基準に、両サイド指1本分くらいの毛束を取る
・ドライヤーを当てる時は「弱風」の「温風」で！
ちなみに、頑固な生え癖やつむじなどの影響で分け目がくっきりついている場合は、【最初に根元から髪をしっかり濡らして乾かし直す】という“ひと手間”をかけてみてください。手間に感じるかもしれませんが、このひと手間が近道になります。
“なんか可愛いな”と思われるために必要なのは、ちょっとした“ひと工夫”。今回ご紹介したように、根元がふわっと立ち上がるだけで、パッと華やかに垢抜けられるので、ぜひMeLさん直伝のこの方法を試してみてください！簡単にできるこのヘアアレンジで、自分の髪に合う“ふんわりの形”を探してみてはいかがでしょうか？
（取材・文／黒川すい 撮影／岡田一也）
【監修者】 MeL（メル）
長野県出身。松本理容美容専門学校卒業後、都内有名デザインサロンを経て、2021年に『VIEW』（旧『i.』）へ参加。2026年にはカミカリスマ「Greaty∞」を受賞。さわると軽く、伸びてもまとまる“めるボブ”を得意とし、明るい人柄と提案力で多くの支持を集めている。（Instagram→→＠mel_87_mel）
■前髪なしは、”根元の作り方”で見た目の印象がガラリと変化！
まずは改めて、前髪の根元をふわっとさせることの大切さ・見た目の変化についてMeLさんに聞いてみました。
「髪質やカットなど、垢抜けるための要素は色々ありますが、今回ご紹介する分け目の整え方も重要です。分け目がペタッとしているか、ふわっとしているかで垢抜け度が大きく左右されるんです。後者の方が、前髪に立体感が出るので、より可愛くお洒落な雰囲気に仕上がります」
とのことです。家にあるアイテムで、垢抜けスタイルを叶えることができるそうですが、どのようなアイテムを揃えればいいのでしょうか？手順と併せて見ていきましょう。
■特別な道具はいらない！ ふんわり根元を立ち上げる手順を紹介
使用するもの：ドライヤー／ヘアクリップ／ヘアアイロン／オイル
1. ヘアクリップで前髪を挟む
挟む位置は、真ん中の分け目のラインを基準にして。両サイドからそれぞれ指1本分くらい（計指2本分）の毛量を取るのがポイント。
2. ドライヤーを前髪の根元に向かってあてる
ふわっとさせたいのは根元なので、毛先ではなく根元に風を当てましょう。だからといって、強く風を当てすぎてしまうのはNGなので、ご注意を。「温かい弱風」で丁寧に風を当てるのがコツです！
3. クリップを“上に向かって”外す
このとき、ふんわり乾かした根元を潰さないように、上に向かって外すのがポイント。
「ここまでで、このように立ち上がります！」（MeLさん）
4. アイロンを通す
立ち上げた前髪を持ち上げて、毛先にアイロンを挟む。
上方向にアイロンを通しつつ、後頭部の方にくるんと巻くようなイメージで。
5. オイルをつける
オイルの量の目安は、指先にほんのちょっと出す程度でOK。前髪全体に優しく馴染ませましょう。
6. スプレーをすると、一層綺麗な仕上がりに！
立ち上げた根元を持ちながら、スプレーをかければ完成です！
冒頭にも触れた通り、根元がふんわりと立ち上がるだけで、こんなにも雰囲気が華やかになります！
■重要なポイントをおさらい！ 小さな工夫が今日の“可愛い”を作る
今回特に意識したいのは、この2点！
・髪にヘアクリップを挟む際は、分け目の真ん中を基準に、両サイド指1本分くらいの毛束を取る
・ドライヤーを当てる時は「弱風」の「温風」で！
ちなみに、頑固な生え癖やつむじなどの影響で分け目がくっきりついている場合は、【最初に根元から髪をしっかり濡らして乾かし直す】という“ひと手間”をかけてみてください。手間に感じるかもしれませんが、このひと手間が近道になります。
“なんか可愛いな”と思われるために必要なのは、ちょっとした“ひと工夫”。今回ご紹介したように、根元がふわっと立ち上がるだけで、パッと華やかに垢抜けられるので、ぜひMeLさん直伝のこの方法を試してみてください！簡単にできるこのヘアアレンジで、自分の髪に合う“ふんわりの形”を探してみてはいかがでしょうか？
（取材・文／黒川すい 撮影／岡田一也）
【監修者】 MeL（メル）
長野県出身。松本理容美容専門学校卒業後、都内有名デザインサロンを経て、2021年に『VIEW』（旧『i.』）へ参加。2026年にはカミカリスマ「Greaty∞」を受賞。さわると軽く、伸びてもまとまる“めるボブ”を得意とし、明るい人柄と提案力で多くの支持を集めている。（Instagram→→＠mel_87_mel）