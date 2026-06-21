この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ばものばもろぐフィールドチャンネル」が「【大雨の山道】なぜデリカD:5は支持され続けるのか？走れば分かる安心感」を公開した。デリカ乗りYouTuberのばもさんが、大雨の山道ドライブを通じてデリカD:5の魅力や安心感を語っている。



東京都檜原村から山梨県上野原へ向かう道中の様子が収められている。激しい雨の中、ばもさんは「こんな時でもデリカD:5は超安心して走ってる」と語り、悪天候下での頼もしさを強調している。



走行中には、タイヤの減り方や足回りのアライメントの重要性について言及。また、独自のギアチェンジ感覚を「スパルタン」と表現し、パドルシフトの操作について語る場面も。さらに、RVパーク鹿沼でのホタル観測の思い出や、デリカ愛好家を集めたイベントの構想など、ドライブ中のトークも弾んでいる。



終盤の大雨の下り坂では、4WDを活用することで小回りが利く点を解説。下り坂での安全な走り方として、カーブの手前で減速しアクセルを踏みながら曲がるという、エンジンブレーキを効かせたテクニックを紹介している。また、雨天時の視認性について「フォグランプは黄色に限る」と、自身のこだわりを見せた。



悪天候や過酷な道でも安定した走りを見せるデリカD:5の魅力が詰まった本動画。安全な山道でのドライブ術や車への愛情は、多くのドライバーにとって大いに参考になりそうだ。