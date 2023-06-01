これは【飲める】和風丼。トロトロ卵＆柔らか鶏むねのとろみ丼は、リピ必至の美味！
のめるほど、とろとろ〜な卵と柔らか〜な鶏むねの和風卵とじ丼。パサつきがちな鶏むね肉も、片栗粉をまぶしてじっくり火を入れることで、しっとりとした口当たりに。だしのうまみがやさしく広がり、ご飯との相性も抜群です。
『鶏むねのとろみ卵とじ丼』のレシピ
材料（2人分）
鶏胸肉（小）……1枚（約200g）
玉ねぎ……1/2個（約100g）
卵……2個
片栗粉……大さじ1
〈煮汁〉
だし汁……1カップ
しょうゆ……大さじ2
みりん……大さじ2
砂糖……小さじ2
温かいご飯……どんぶり2杯分（約400g）
作り方
（1）材料の下ごしらえをする
玉ねぎは縦に幅5mmに切る。鶏肉は皮を除いて縦半分に切ってから、それぞれ幅1cmのそぎ切りにして、片栗粉を薄くまぶす。ボールに卵を割り入れ、よく溶きほぐす。
（2）鶏肉と玉ねぎを煮る
フライパンに煮汁の材料を入れて中火にかけ、煮立ったら弱めの中火にする。鶏肉を入れて玉ねぎを散らし、ときどき返しながら2分ほど煮る。
（3）卵でとじてご飯にのせる
溶き卵を全体に回し入れて中火にし、30秒ほど熱する。卵が半熟状になったら全体をさっと混ぜ、器に盛ったご飯に等分にのせる。
卵は半熟状になったら、大きなかたまりを残すイメージでざっくりと混ぜればOK。とろとろ柔らかな食感とほっとする味わいで、何度もリポートしたくなるメニューです。
（『オレンジページ』2026年6月2日号より）