“抹茶かき氷”主役のアフタヌーンティー登場 東京ベイ潮見プリンスホテルで“和×現代トレンド融合” 竹田えみりがレポート
【モデルプレス＝2026/06/17】東京ベイ潮見プリンスホテルのレストラン「Restaurant＆Bar TIDE TABLE Shiomi」では、「抹茶かき氷のアフタヌーンティー 〜Matcha×Summer Fruits Escape〜」を7月1日〜8月31日まで販売。モデルプレス読者モデルの竹田えみり（たけだ・えみり）が試食会に潜入し、レポートした。
【写真】東京ベイ潮見プリンスホテル「抹茶かき氷のアフタヌーンティー」を堪能
「抹茶アフタヌーンティー」が、涼やかな“抹茶かき氷”を主役とした夏ならではのメニューとして登場。今回のテーマは、“江戸（昔）×TOKYO（今）”。江戸時代に広く親しまれ、受け継がれてきた「抹茶」をはじめとした和の食材と、現代のTOKYOトレンドを融合させ、新たなスタイルへと進化したアフタヌーンティーが提供される。
スペシャリテは「抹茶とメロンの“Swicy”かき氷」。八ヶ岳南麓・名水の里の希少な天然氷を使用した、ふわりと口どけるかき氷をベースに、メロンを中心としたサマーフルーツと抹茶が奏でるマリアージュを堪能できる。かき氷の中には、和の食材“大葉”を使用したメロンジュレや、ハーブでマリネしたフレッシュメロンを重ね、仕上げに抹茶クリームをたっぷりとかけ、抹茶の芳醇な香りとみずみずしい果実感が調和する、奥行きのある味わいに。
さらに、かき氷とともに提供する“ごろっとマンゴーソース”は、マンゴーピューレとホワイトチョコレートソースにマンゴーの果肉を贅沢に加え、ココナッツソースを重ねて仕上げた。かき氷を食べ進めながらソースをかけることで味の変化が生まれ、最後の一口まで多彩な味わいを体感できる。
スイーツは、抹茶の芳醇な風味を主役にした品々とマンゴーやメロンなどのサマーフルーツをふんだんに使用した全6種。抹茶や果実に、ハーブや和の柑橘の香りを掛け合わせることで、どこか懐かしさを感じながらも、刺激的な新しさや味わいを楽しむことができる。中でも、竹田のおすすめはマンゴーが豪華に乗せられた「フレッシュマンゴープリン」。
セイボリーは、スパイスや塩味のアクセントを効かせた全3種をラインアップ。かき氷やスイーツの甘みを引き立てながら味わいに心地よい広がりを生み出す。
また、ウェルカムドリンクの「抹茶と柑橘のソーダ」は、レモンの爽やかな酸味と抹茶のほろ苦さが調和したスパークリングドリンク。夏のアフタヌーンティーの幕開けを華やかに彩る。（modelpress編集部）
期間：2026年7月1日（水）〜8月31日（月）
時間：12時30分〜16時30分（最終入店14時30分）
※120分制 ／ドリンク90分L.O.
※2日前17時までの完全予約制
料金：1名￥6,500〜
※税込み￥5,000以上の利用で3時間駐車無料
場所：レストラン Restaurant＆Bar TIDE TABLE Shiomi（1F）
予約・お問合せ：レストラン予約係 03-6666-5218（10時〜18時）
【スペシャリテ】
抹茶とメロンの“Swicy”かき氷 ごろっとマンゴーソースを添えて
【スイーツ（全6種）】
赤肉メロンのムース
ティラミス抹茶どら焼き
柚子香る抹茶ムースタルト
かのこ豆スコーン
抹茶もちドーナッツ
フレッシュマンゴープリン
【セイボリー（全3種）】
枝豆の冷製ポタージュとトマトジュレのパリソワール
生ハムとセルバチコをのせたケークサレ
燻製香るスモークサーモンのグリーンタコス
【ウェルカムドリンク】
抹茶と柑橘のソーダ
竹田は、愛知県出身の1999年4月19日生まれ。日本最大級の女性向けニュースサイト「モデルプレス」が主催するオーディション「モデルプレス読者モデルオーディション2026」にてグランプリに選出され、モデルプレス読者モデルとして活動中。現在は、モデル・フリーアナウンサーとして活躍している。
今回リポーターに初挑戦した竹田。感想を聞かれると「リポートは初めてでしたが、とても貴重な経験となりました。改めて『伝えること』『話すこと』が好きだと実感し、今後もさまざまなことに挑戦していきたいと思います」と語った。
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【写真】東京ベイ潮見プリンスホテル「抹茶かき氷のアフタヌーンティー」を堪能
◆東京ベイ潮見プリンスホテル「抹茶かき氷のアフタヌーンティー」が登場
「抹茶アフタヌーンティー」が、涼やかな“抹茶かき氷”を主役とした夏ならではのメニューとして登場。今回のテーマは、“江戸（昔）×TOKYO（今）”。江戸時代に広く親しまれ、受け継がれてきた「抹茶」をはじめとした和の食材と、現代のTOKYOトレンドを融合させ、新たなスタイルへと進化したアフタヌーンティーが提供される。
さらに、かき氷とともに提供する“ごろっとマンゴーソース”は、マンゴーピューレとホワイトチョコレートソースにマンゴーの果肉を贅沢に加え、ココナッツソースを重ねて仕上げた。かき氷を食べ進めながらソースをかけることで味の変化が生まれ、最後の一口まで多彩な味わいを体感できる。
スイーツは、抹茶の芳醇な風味を主役にした品々とマンゴーやメロンなどのサマーフルーツをふんだんに使用した全6種。抹茶や果実に、ハーブや和の柑橘の香りを掛け合わせることで、どこか懐かしさを感じながらも、刺激的な新しさや味わいを楽しむことができる。中でも、竹田のおすすめはマンゴーが豪華に乗せられた「フレッシュマンゴープリン」。
セイボリーは、スパイスや塩味のアクセントを効かせた全3種をラインアップ。かき氷やスイーツの甘みを引き立てながら味わいに心地よい広がりを生み出す。
また、ウェルカムドリンクの「抹茶と柑橘のソーダ」は、レモンの爽やかな酸味と抹茶のほろ苦さが調和したスパークリングドリンク。夏のアフタヌーンティーの幕開けを華やかに彩る。（modelpress編集部）
◆「抹茶かき氷のアフタヌーンティー 〜Matcha×Summer Fruits Escape〜」概要
期間：2026年7月1日（水）〜8月31日（月）
時間：12時30分〜16時30分（最終入店14時30分）
※120分制 ／ドリンク90分L.O.
※2日前17時までの完全予約制
料金：1名￥6,500〜
※税込み￥5,000以上の利用で3時間駐車無料
場所：レストラン Restaurant＆Bar TIDE TABLE Shiomi（1F）
予約・お問合せ：レストラン予約係 03-6666-5218（10時〜18時）
【スペシャリテ】
抹茶とメロンの“Swicy”かき氷 ごろっとマンゴーソースを添えて
【スイーツ（全6種）】
赤肉メロンのムース
ティラミス抹茶どら焼き
柚子香る抹茶ムースタルト
かのこ豆スコーン
抹茶もちドーナッツ
フレッシュマンゴープリン
【セイボリー（全3種）】
枝豆の冷製ポタージュとトマトジュレのパリソワール
生ハムとセルバチコをのせたケークサレ
燻製香るスモークサーモンのグリーンタコス
【ウェルカムドリンク】
抹茶と柑橘のソーダ
◆モデルプレス読者モデル・竹田えみりとは？
竹田は、愛知県出身の1999年4月19日生まれ。日本最大級の女性向けニュースサイト「モデルプレス」が主催するオーディション「モデルプレス読者モデルオーディション2026」にてグランプリに選出され、モデルプレス読者モデルとして活動中。現在は、モデル・フリーアナウンサーとして活躍している。
今回リポーターに初挑戦した竹田。感想を聞かれると「リポートは初めてでしたが、とても貴重な経験となりました。改めて『伝えること』『話すこと』が好きだと実感し、今後もさまざまなことに挑戦していきたいと思います」と語った。
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