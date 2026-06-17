｢次回も来てくれるかな？｣鉄板フレーズが通じない＆メイク直しする男子…ジェネレーションギャップに共感の声【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
「次回も元気に来てくれるかな？」とマイクを差し出されたら、反射的に「いいとも！」と答えてしまうのは、どの世代までだろうか？当たり前だと思っていたことが、世代が変わると違う捉え方や状況になっている。それがジェネレーションギャップだ。今回は、しろやぎ秋吾(@siroyagishugo)さんのひとこと体験談より「ジェネレーションギャップを感じた時」 をお届けする。
世代によって異なる常識や価値観をテーマに、懐かしさや驚きを感じるエピソードが描かれる本作｢ジェネレーションギャップを感じた時｣。作者のしろやぎ秋吾さんは、SNSやブログでフォロワーから寄せられた体験談をもとに「ひとこと体験談」シリーズを描いており、本作も｢ちょっと怖い話｣や｢明日もガンバろうって思う瞬間｣などに連なる作品の1つだ。
テレビのバラエティ番組の再現VTRが好きで、本シリーズにもその要素を取り入れているしろやぎさんは、「いろんなテーマで読んでいろんな感情になれるようにしたいと思っています」と制作への思いを明かした。フォロワーから寄せられた体験談の中から作品化するエピソードを選ぶ際のポイントは、｢共感しやすい話。ちゃんと伝わりそうな話です｣とのこと。誰もが身近に感じられるテーマだからこそ、多くの読者の心に届くのかもしれない。
本作では、トイレで男性がポーチを取り出してメイク直しをする場面が描かれているが、しろやぎさんたちの世代では男性が化粧をするイメージはヴィジュアル系バンドなどに限られていたという。現在ではムダ毛処理やスキンケアに加え、薄くファンデーションを塗る男性も珍しくなくなっており、こうした価値観の変化からも世代間のギャップが感じられる。
世代による認識の違いに驚いたり、懐かしさを感じたり、共感したりと、人によってさまざまな楽しみ方ができる本作。時代の変化や世代間ギャップのおもしろさを、ぜひ読んで確かめてみてほしい。
取材協力：しろやぎ秋吾
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