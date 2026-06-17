もうすぐ父の日！「TENTIAL」のリカバリーウェア「BAKUNE」＆サンダルで“極上の休息”を贈ろう
2026年6月21日(日)は父の日。情報メディアサイト「父の日.jp」が発表した「5月版・父の日検索キーワードランキング2026 商品ワードTOP15」では、「ウナギ」や「ビール」といった贅沢グルメが根強い支持を集める一方、7位に「リカバリーウェア」、13位に「美容ギフト」が突如ランクインしている。
【写真】「父の日限定 BAKUNE パジャマ スムース 上下セット」(3万3880円)
昨今は「いつまでも元気で格好よくいてほしい」という願いから、父の心身を労うタイパ(タイムパフォーマンス)を意識した“自己投資型ギフト”が選ばれているようだ。
今回は、人気急上昇中の「リカバリーウェア」の代表格である、コンディショニングブランド「TENTIAL」のおすすめギフトを紹介。「まだプレゼントが買えていない」という人は参考にしてみよう。
■「BAKUNE」に初の“父の日限定カラー”が登場！
今回「TENTIAL」は、ユーザーの声に応え、初の“父の日限定カラー”アイテムとして「父の日限定 BAKUNE パジャマ スムース 上下セット」(3万3880円)を数量限定で発売。
独自の疲労回復機能はそのままに、なめらかな肌触りが特徴のスムース素材を採用している。限定カラーのディープブルーは、シックで落ち着いた雰囲気に。日ごろの感謝とともに、上質な睡眠環境を届けることができる。
■夏にぴったりな「リカバリーサンダル」
予算1万円以下でプレゼントを探している人におすすめしたいのが、サンダルの出番が増えるこれからの季節に大活躍の「リカバリーサンダル」だ。
「リカバリーサンダル フリップフロップ」(7920円)は、日本人の足に最適なフィット性を実現したモデル。従来の海外発ブランドの製品は欧米人の足型を基準に設計されたものが多く、「日本人の足には必ずしもフィットしない」という課題があった。
そこで「TENTIAL」は、日本人約40万人の足型データを活用し、踵の位置や土踏まずのアーチ位置、高さ、長さを1ミリ単位で分析。標準的な足型に最も近いデータを形状に反映している。さらに、EVA素材を2層にした構造により、「履いた瞬間の柔らかさ」と「歩いたときの安定性」を両立。カラーバリエーションはコーディネートに取り入れやすい全4色となっている。
また、2021年の発売以来、多くの人が愛用しているモデルをアップデートした「リカバリーサンダル スライド」(7920円)にも注目を。「歩きやすさ」を重視する声に応え、同じく約40万人の足型データを解析して開発したフットベッド形状により、これまで以上に高いフィット性を実現している。こちらも独自配合のEVA素材を使用。全8色の豊富なカラーバリエーションが魅力だ。
なお、東京「ルミネ新宿」では、6月8日〜6月21日(日)の期間限定で父の日に向けた「TENTIAL」のポップアップストアを開催中。「大切な贈り物だからこそ、自身の目で質感や着心地、サイズ感を確かめて選びたい」という人は足を運んでみよう。
今年の父の日は、体を気遣うリカバリーウェアやサンダルを選んで、日ごろの感謝を伝えてみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】「父の日限定 BAKUNE パジャマ スムース 上下セット」(3万3880円)
昨今は「いつまでも元気で格好よくいてほしい」という願いから、父の心身を労うタイパ(タイムパフォーマンス)を意識した“自己投資型ギフト”が選ばれているようだ。
■「BAKUNE」に初の“父の日限定カラー”が登場！
今回「TENTIAL」は、ユーザーの声に応え、初の“父の日限定カラー”アイテムとして「父の日限定 BAKUNE パジャマ スムース 上下セット」(3万3880円)を数量限定で発売。
独自の疲労回復機能はそのままに、なめらかな肌触りが特徴のスムース素材を採用している。限定カラーのディープブルーは、シックで落ち着いた雰囲気に。日ごろの感謝とともに、上質な睡眠環境を届けることができる。
■夏にぴったりな「リカバリーサンダル」
予算1万円以下でプレゼントを探している人におすすめしたいのが、サンダルの出番が増えるこれからの季節に大活躍の「リカバリーサンダル」だ。
「リカバリーサンダル フリップフロップ」(7920円)は、日本人の足に最適なフィット性を実現したモデル。従来の海外発ブランドの製品は欧米人の足型を基準に設計されたものが多く、「日本人の足には必ずしもフィットしない」という課題があった。
そこで「TENTIAL」は、日本人約40万人の足型データを活用し、踵の位置や土踏まずのアーチ位置、高さ、長さを1ミリ単位で分析。標準的な足型に最も近いデータを形状に反映している。さらに、EVA素材を2層にした構造により、「履いた瞬間の柔らかさ」と「歩いたときの安定性」を両立。カラーバリエーションはコーディネートに取り入れやすい全4色となっている。
また、2021年の発売以来、多くの人が愛用しているモデルをアップデートした「リカバリーサンダル スライド」(7920円)にも注目を。「歩きやすさ」を重視する声に応え、同じく約40万人の足型データを解析して開発したフットベッド形状により、これまで以上に高いフィット性を実現している。こちらも独自配合のEVA素材を使用。全8色の豊富なカラーバリエーションが魅力だ。
なお、東京「ルミネ新宿」では、6月8日〜6月21日(日)の期間限定で父の日に向けた「TENTIAL」のポップアップストアを開催中。「大切な贈り物だからこそ、自身の目で質感や着心地、サイズ感を確かめて選びたい」という人は足を運んでみよう。
今年の父の日は、体を気遣うリカバリーウェアやサンダルを選んで、日ごろの感謝を伝えてみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。